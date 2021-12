První Paper Mario se objeví v rozšířeném předplatném Switch Online

Když Nintendo oznámilo, že do předplatného Switch Online zamíří sada her z Nintenda 64 a Segy Mega Drivu, skákali jsme radostí, aby nás pak záhy zchladila napálená cena. K přístupu ke hrám z obou zmíněných platforem totiž nestačí jen standardní předplatné Switch Online, je třeba si přikoupit ještě Expansion Pack. A právě do něj zamíří 10. prosince i první Paper Mario, který v roce 2001 vyšel na Nintendo 64. Mimochodem, poslední inkarnací na Switch je díl Paper Mario: The Origami King.