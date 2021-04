PAC-MAN 99 je nový battle royale pro předplatitele Switch Online

Předplatitelé služby Nintendo Switch Online, která umožní hrát na Switchi online, zpřístupní knihovnu her z konzolí NES a SNES a u většiny her umožní zálohovat uložené pozice do cloudu, se ve čtvrtek dočkají dalšího benefitu. Je jím battle royale PAC-MAN 99 a vychází ze stejného principu jako Tetris 99. Zjednodušeně řečeno je třeba požírat duchy, a tím škodit ostatním hráčům, ve skutečnosti je to však o něco zajímavější a složitější. Vyhrát každopádně může pouze jeden.