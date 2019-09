Oznámena zajímavá logická hra KINE, vyjde ještě letos

Gwen Freyová pracovala jako senior animátor na Bioshock Infinite, její podpis nalezneme i pod skvělým Flame in the Flood. Nyní chystá zajímavě vypadající logickou hru KINE. V ní budete s malým flexibilním robůtkem řešit prostorové hádanky. Hra vyjde již 17. října na PS4, Xbox One, Nintendo Switch a na PC jako exkluzivita obchodu Epic Store.