Střílečku Overwatch můžete vyzkoušet do 4. prosince zdarma

Týmová střílečka Overwatch vyšla před více než třemi lety a každý, kdo si ji chtěl vyzkoušet, tak už pravděpodobně učinil během jedné z mnoha akcí. Pokud ne a z nějakého důvodu byste to chtěli napravit, máte nyní opět možnost. Overwatch lze hrát až do 4. prosince zdarma, a to na PC, PlayStation 4 a Xboxu One. Pokud si hru následně koupíte, dosažený postup se samozřejmě přenese. Instrukce pro jednotlivé platformy jsou na oficiálních stránkách zde.