Overcooked! All You Can Eat míří na PC, Switch a staré konzole

Overcooked! All You Can Eat je edice, která zahrnuje první dva díly, všechna DLC, nové úrovně a asistenční režim. Vyšla loni na PlayStation 5 a Xbox Series X, na nichž běží ve 4K při 60 FPS. Letos 23. března se podívá i na Steam, Switch, PlayStation 4 a Xbox One. A pokud by vás náhodou zajímal třetí díl, tak ten podle vydavatele Team 17 „momentálně není v plánu “.