Střílečka Outriders si na sebe zatím ještě nedokázala vydělat

Vydavatelství Sqare Enix tento týden šokovalo, když se poměrně levně zbavilo svých vyhlášených značek Tomb Raider, Deus Ex či třeba Thief a rozhodlo se zaměřit na moderní trendy v herním průmyslu, jako jsou třeba NFT. Jednou z mála „klasických“ her, které si ve svém portfoliu ponechali, jsou loňští Outriders. Povedená akce (viz naše recenze) si ovšem nedokázala najít široké publikum a z čerstvě zveřejněných finančních výsledků to i vypadá, že si na sebe dosud ani nevydělala.