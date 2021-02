Organizátor E3 by rád uspořádal letošní ročník online

S hromadnými akcemi to prozatím kvůli pandemii nového typu koronaviru nevypadá dobře. ESA (Entertainment Software Association), což je organizátor herního veletrhu E3 v Los Angeles, opět pomýšlí na online event. Loni to nedopadlo a může se stát, že pod hlavičkou E3 nebude nic ani letos. ESA prozatím oslavila vydavatele se svými návrhy. Pokud to klapne, online akce by proběhla od 15. do 17. června.

E3 2018