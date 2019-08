Orcs Must Die 3 vyjde exkluzivně na Stadii

Robot Entertainment oznámili Orcs Must Die 3, což je opět kombinace tower defense a akční hry. Trojka slibuje mnohem větší měřítko, početnější vlny nepřátel a mocné válečné stroje. Příběh se odehrává dvacet let po událostech Orcs Must Die 2. Všechno to zní krásně, trailer je parádní, horší je to však s dostupností. Orcs Must Die 3 totiž vyjde na jaře jako exkluzivita na streamovací službě Stadia od Googlu.