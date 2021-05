Nový trailer nastiňuje příběh chystaného Ratcheta & Clanka

Do vydání netrpělivě očekávané PS5 exkluzivity Ratchet & Clank: Rift Apart zbývají více než dva týdny, neuškodí si tedy připomenout, o co ve hře půjde. Nový trailer představuje dvě největší novinky oproti předchozím dílům: možnost bleskově cestovat mezi různými světy a novou hlavní hrdinku Rivet. Už aby bylo 11. června.