Nový trailer k Lies of P běhá v 8K rozlišení. Kdo z vás to má?

Temné akční RPG Lies of P bylo patrně největším překvapením loňského Gamescomu (viz naše první dojmy) a my pevně doufáme, že nedojde k odkladu a dočkáme se ho už letos. Novou vlnu těšení vyvolal čerstvý trailer, který je k dispozicí dokonce v rozlišení 8K, aby se tak inženýři z AMD mohli pochlubit výkonem grafické karty Radeon RX 7900 XTX. 8K displej po ruce nemám, ale nebojte, vypadá to dobře i v „sociálním“ 4K.