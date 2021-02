Nový Ratchet & Clank zná datum vydání

Netrpělivě očekávaná PS exkluzivita Ratchet & Clank: Rift Apart konečně zná datum vydání. Ještě pár měsíců si na ni budeme muset počkat, stane se tak až 11. června. A to se budeme ještě do té doby bát, aby nedošlo k odkladu, který loni zpozdil například The Last of Us 2.