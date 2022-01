Masivní patch pro Hearthstone s novým obsahem vyjde 25. ledna

Patch 22.2 karetní hry Hearthstone přináší potřebné změny ve vyvážení u režimů Standard a Wild. Za zmínku stojí o manu dražší vyložení hrdiny Shadowcrafter Scabbse, zdražení mágovské Incanter’s Flow či mírné zpomalení úkolu Raid the Docks u Warriora. Neinteraktivní balíčky či zlevňování karet, které se vymklo tvůrcům z rukou, to samozřejmě neřeší, na možnou změn přístupu si budeme muset počkat do vydání první letošní expanze.

Hlavním tahákem patche je ovšem nový obsah pro populární Battlegroundy, který rozšíří systém parťáků. Každému hrdinovi bude náležet jeden speciální. Úprav a nových hrdinů se dočkají Duely a nezapomene se ani na nejnovější režim Mercenaries.

Podrobnosti čtěte na oficiálních stránkách zde.