Sony zveřejnilo další obrázek z připravovaného filmu Uncharted. Je na něm Nathan Drake (Tom Holland) a jeho mentor Victor Sullivan (Mark Wahlberg).

Co se filmu týče, děj nebude vycházet z žádné z dosud vydaných her. Půjde totiž o prequel s mladým Drakem. Rozpočet filmu je 120 milionů dolarů a premiéru by měl mít 18. února 2022. Snímek režíruje Ruben Fleischer (Venom, Zombieland a další)