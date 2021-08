Nový díl Skate přenese známou sérii poprvé na PC

Od prvního oznámení restartu série Skate se spekuluje o tom, že by se hra konečně mohla podívat i na PC, nyní je to oficiálně potvrzeno. Jedinou hrou ze stáje Electronic Arts, kterou mohou PC hráči konzolistům stále závidět, je tak jen série NHL. Na Skate si ovšem počkáme minimálně do druhé půlky příštího roku.