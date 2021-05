Nové amiibo Zelda & Loftwing přinese herní výhodu

Nintendo odhalilo opravdu nádhernou novou figurku amiibo Zelda & Loftwing, která vyjde 16. července zároveň s The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. A navázána na ni bude i jedna slušná herní výhoda. Umožní totiž z jakéhokoliv místa přenést se do oblak, nebo naopak z oblak na zem. Každopádně, pokud máte o figurku zájem, doporučuji předobjednat, jakmile to půjde, protože se po ní okamžitě zapráší.