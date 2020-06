Nová hra od autorů Life is Strange nebude epizodická

O psychologické adventuře Twin Mirror od studia Dontnod jsme od jejího oznámení (viz náš článek) moc neslyšeli. Vývoj však úspěšně pokračuje a hra by měla vyjít již brzy, jak naznačuje nový trailer představený během akce PC Game Show. Po nepovedeném vydávání Life is Strange 2, kde byly prostoje mezi jednotlivými epizodami až nemístně dlouhé (viz naše recenze), se autoři rozhodli uvolnit hru najednou. Na PC ovšem jen s exkluzivitou obchodu Epic Store.