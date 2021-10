Bývalí vývojáři World of Warcraftu založili vlastní studio

A máme tu další studio, které vzniklo z bývalých zaměstnanců Blizzardu. Jmenuje se Notorious Studios a tvoří ho lidé, kteří pracovali na World of Warcraftu. To je poměrně široký pojem, takže například spoluzakladatel studia Chris Kaleiki pracoval na WoW od datadisku Wrath of the Lich King, zatímco ilustrátor Cole Eastburn se na hře podílel 14 let. Prozatím je brzy na oznámení konkrétního projektu, nicméně níže se můžete podívat na představení studia a jeho vizi.