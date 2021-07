Video z No More Heroes III připomíná důležitost sushi a toalet

Od vydání šílené akce No More Heroes III nás dělí měsíc a kousek, nové video ze hry tak připomíná základní mechanismy hry. Před náročnější bitvou se vyplatí zajít na sushi, které nejenom doplní životy, ale navíc přidá i bonusový efekt. Poté je vhodné si zajít i na toaletu, což je místo, kde se ukládá hra. No More Heroes III vychází 27. srpna na Switch.