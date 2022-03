Šesté číslo časopisu Ninty Fresh se uchází o přízeň na Kickstarteru

Pokud rádi vzpomínáte na zlatou éru papírových herních časopisů a chybí vám nějaký, který by se věnoval pouze Nintendu, potom by vás mohl zajímat britský projekt Ninty Fresh. Časopis kutí parta nadšenců, která jde s každým číslem na Kickstarter. Nesází jen na recenze, ale i řadu témat a retro. Tématem aktuálního čísla bude Donkey Kong. Těžko říct, jak dlouho to budou ještě táhnout, ale zatím vždy uspěli. Pokud vás zajímá víc, koukněte sem.

