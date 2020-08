Nintendo odvysílá v 18:00 pořad Indie World

Ne, pořád to není regulérní Nintendo Direct, na nějž čekáme už hodně dlouho. Tentokrát se musíme spokojit s dvacetiminutovou předváděčkou nezávislých her na Switch. Sledovat ji můžete v úterý od 18:00 na YouTubu. Nintendo ani nenaznačilo, co máme očekávat, tak snad budeme příjemně překvapeni.