Nintendo odhalilo 15 nejstahovanějších srpnových her na Switch

Minecraft: Nintendo Switch Edition

Nintendo vydalo seznam patnácti nejstahovanějších her na Switch během srpna. Data zohledňují pouze digitální prodeje na e-shopu v Evropě. První místo patří Minecraftu, Astral Chain vydaný 30. srpna stihl během dvou dnů vyšplhat na čtvrté místo. Červencová pecka Fire Emblem: Three Houses je druhá.

1. Minecraft

2. Fire Emblem: Three Houses

3. Urban Trial Playground

4. Astral Chain

5. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution

6. Doom

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Super Mario Maker 2

9. Cuphead

10. 911 Operator

11. Stardew Valley

12. Overcooked 2

13. Serial Cleaner

14. Doom 3

15. Forager