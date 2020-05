Nintendo podle několika zdrojů nechystá v nejbližší době vysílání pořadu Nintendo Direct, v němž představuje nové hry. Podle Venturebeat řeklo svým partnerům, aby ani v případě nějakého většího oznámení nečekali na Direct.

Očekávat naopak máme různá překvapivá oznámení, jako se to stalo minulý týden s hrou Paper Mario: The Origami King. Co má Nintendo v rukávu? Pravděpodobné jsou Pikmin 3 Deluxe, Super Mario 3D World Deluxe a remastery 3D her s Mariem.