Kytarista Nine Inch Nails zakládá herní studio

Kytarista progresivní kapely Nine Inch Nails Robin Finck má ke hrám dlouhodobě blízko, dělal například na hudbě ke skvělému hororu Observation. Nyní zakládá studio Eyes Out, se kterým chce dělat kosmický horor. Pomáhat mu s tím bude Cory Davis, který je známý především díky vynikající střílečce Spec Ops: The Line. To by mohlo být velké.