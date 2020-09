Nezávislý hit The Unfinished Swan konečně vychází na PC

The Unfinished Swan vyšla jakožto exkluzivita konzole PS3 již v roce 2012, po osmi letech si překvapivě našla cestu i na PC. Za necelé tři stovky si ji můžete pořídit na Steamu i Epic Storu. Jestli tak uděláte, získáte nesmírně originální a vizuálně poutavou hříčku, ve které pomocí inkoustu „vybarvujete“ okolí. Její autoři se později proslavili hitovým What Remains of Edith Finch.