Next-gen upgrade je u Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 odstrašující

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 se 26. března dočká next-gen aktualizace pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Ta ovšem bude zdarma pouze pro ty, kteří si pořídili Deluxe edici. Majitelé základní verze musí zaplatit deset dolarů.

Situace je ovšem ještě trochu jiná, pokud vlastníte hru na disku. V případě diskové verze pro PlayStation 4 postupujete tak, jak bylo nastíněno. Pokud ovšem máte diskovou verzi pro Xbox One, je mi líto, ale na vás se Activision vykašlal. Pokud o next-gen verzi stojíte, musíte si koupit hru znovu. Vyplývá to z FAQ na oficiálních stránkách (via The Gamer).