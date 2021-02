Nepříliš úspěšná superhrdinská akce Marvel’s Avengers se 18. března dočká next-gen aktualizace. Ta slibuje vylepšenou vizuální stránku, snímkování, citelně kratší nahrávací časy a propracovanější efekty destrukce.

Na PS5 se počítá s využitím ovladače DualSense, a to dokonce pro každého hrdinu zvlášť. Hráči, kteří hru vlastní na PS4 či Xboxu One, mohou na next-gen upgradovat zdarma, a to včetně přenesení uložené pozice. Ve hře se zároveň objeví Hawkeye, kterého detailně představuje video níže.