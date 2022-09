New Tales from the Borderlands je pokračování interaktivního příběhu Tales from the Borderlands od studia Telltale Games. Na novice ovšem pracuje už jiné studio – Gearbox Studio Québec, které najalo část původních vývojářů. Hra se odehrává zhruba rok po událostech Borderlands 3 a hráči se mohou opět těšit na kombinaci dialogů, prozkoumávání prostředí, QTE a volby, které ovlivní příběh.

Vychází 21. října na PC, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 a PlayStation 5.