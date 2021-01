Nejprodávanější hrou roku 2020 v Británii je FIFA 21

Nejprodávanější hrou v Británii, a to po započítání krabicových i digitálních prodejů, je FIFA 21. Za ní následuje válečná střelnice Call of Duty: Black Ops Cold War. Zajímavé je ovšem třetí místo – městské akci Grand Theft Auto V se díky péči vývojářů a populárnímu onlinu daří i léta po vydání. Jediný otázník je u Animal Crossing: New Horizons, u nějž nejsou známy digitální prodeje. V žebříčku by tak hře mohlo náležet výrazně lepší místo.

Nejprodávanější hry roku 2020 v Británii Pořadí Název hry Celkové prodeje 1. FIFA 21 2 182 694 2. Call Of Duty: BOCW

1 420 353 3. Grand Theft Auto V

1 127 222 4. FIFA 20 903 810 5. Call Of Duty: Modern Warfare 897 350 6. Animal Crossing: New Horizons (pouze krabicové prodeje) 810 462 7. Assassin's Creed Valhalla 665 815 8. The Last Of Us Part II 539 247 9. NBA 2K20 481 507 10. Tom Clancy's Rainbow Six Siege 436 957

zdroj: era