Nejkratší odklad, co si vzpomínáme. Amnesia se zpozdí o týden

O odkladech chystaných her píšeme prakticky obden, většinou se ale datum vydání posunuje o několik měsíců. Mistři hororů z Frictional Games nyní oznámili odklad hry Amnesia: The Bunker, při kterém si říkáme, jestli by nebylo jednodušší vyřešit to několika málo přesčasy. Spíš se proto nabízí myšlenka, že ten týden navíc je zapříčiněn tím, že ustupují z cesty potenciálnímu hitu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.