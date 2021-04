Naughty Dog má osnovu příběhu k The Last of Us: Part 3, hra nevzniká

Neil Druckmann, kreativní ředitel The Last of Us, se v podcastu Script Apart rozpovídal o plánech studia Naughty Dog. Krátce se vyjádřil i k pokračování The Last of Us Part 2. S Halley Grossovou prý napsali osnovu příběhu, který se „trochu věnuje tomu, co se stalo po této hře“. Zároveň však dodává, že na pokračování nepracují.

Dále vysvětluje, že vždy po dokončení nějaké velké hry si berou hodně času, aby si rozmysleli, čemu se budou věnovat dál. Poslední zprávy říkají, že studio v současné hře maká na multiplayerové akci The Last of Us: Factions, dalším Uncharted a remaku The Last of Us.