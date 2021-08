Námořní bitvy z traileru k Age of Empires 4 nepůsobí moc přesvědčivě

Po šestnácti letech od vydání Age of Empires 3 se letos konečně dočkáme nového dílu této legendární strategie. Očekávání fanoušků jsou obrovská, a to i přesto, že dosavadní trailery vypadají poněkud rozpačitě. Obzvlášť co se týče grafiky, působí hra poněkud zastarale, což jen podtrhuje nově vydaná ukázka námořních soubojů. Do vydání stanoveného na 28. října ovšem stále zbývá dost času na to, aby vývojáři mohli výsledný dojem poněkud vylepšit.