Na pokračování Tales of Arise byste čekali marně

Tales of Arise sice byly jednou z nejlepších her loňského roku (viz naše recenze) a skvěle se i prodávaly, žádné přímé pokračování se ale nechystá. V rozhovoru pro magazín Edge to řekl producent hry Jusuke Tomiwaza, s tím, že spíše by chtěl žánr JRPG dále inovovat. Nutno říct, že jsme za tento přístup vděční, přeci jen těch 86 hodin strávených ve hře stačilo.