Na PC běží otevřená beta diablovky Magic: Legends

Magic: Legends je spin-off populární karetní hry Magic: The Gathering. Ačkoli jsou ve hře karty, základní hratelnost vychází z Diabla. V betě máte na výběr z pěti povolání: Geomancer, Mind Mage, Beastcaller, Sanctifier a Necromancer. Funguje to tak, že kromě základních dovedností používáte karty z balíčku. Na ruce samozřejmě nemáte všechny. Klienta si můžete stáhnout z oficiálních stránek nebo na Epic Store. Zatím to na nějaký velký hit nevypadá.