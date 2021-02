Na motivy seriálu Cobra Kai vzniká mobilní karetní hra

Cobra Kai je parádní seriál, který navazuje na film Karate Kid. Odehrává se 34 let poté, přičemž v hlavních rolích jsme se opět setkali s původními herci. Co se her týče, prozatím vyšla mlátička Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, na kterou 19. března naváže i karetní Cobra Kai: Card Fighter. Respektive, bude to kombinace sběratelské karetní hry a bojovky na tahy. O tom, jak vypadá, si můžete udělat představu níže. Hra vyjde na iOS a Android.