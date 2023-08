Na konci srpna začne beta střílečky Hyenas

Společnost Creative Assembly, kterou známe především díky strategické sérii Total War a fantastickému hororu Alien: Isolation, se chystá do vod multiplayerových stříleček. Hyenas bude kombinaci hitů Apex Legends a Hunt: Showdown, kdy pět týmů o třech hráčích vstupuje v jeden moment na mapu hvězdné stanice a vyhrává ten, komu se podaří ukrást co nejvíce vzácných artefaktů. Hru jsme viděli už na loňském Gamescomu, od té doby o ní nebylo příliš slyšet, to se ovšem brzy změní. Už nyní se můžete skrze Steam přihlásit do uzavřené bety, která začne 31.srpna.

HYENAS @PlayHyenas Challenging?!



We’ll see you in Closed Beta on August 31. https://t.co/iGvHNIJ5TP oblíbit odpovědět