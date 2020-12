Multiplayerový hit Among Us vyšel na Switch

Prezentace Indie World, v níž vývojáři představují nezávislé hry na Switch, se ani tentokrát neobešla bez drobného překvapení na závěr. Stalo se jím odhalení nezávislého hitu Among Us na Switch, který už je dostupný na eShopu. Among Us je online multiplayerová hra pro čtyři až deset hráčů, v níž členové posádky plní úkoly a pokoušejí se odhalit podvodníky, zatímco podvodníci jejich práci sabotují a členy posádky se snaží zabít.