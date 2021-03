Premiéra filmu Mortal Kombat se posouvá o týden

Očekávaný film Mortal Kombat měl mít premiéru 16. dubna v kinech a na HBO Max, fandové si však ještě chvilku počkají. Nové datum je 23. dubna. Důvodem je podle Deadline snaha Warner Bros. soustředit se na snímek Godzilla vs. Kong, což by měl být kasovní trhák. Co se Mortal Kombatu týče, připomínáme náš rozbor traileru, tematický článek a masivní kvíz.