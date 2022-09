Morbidní horor The Mortuary Assistant se dočká filmové adaptace

„Simulátor patologa“ The Mortuary Assistant (naše recenze) je překvapivě originální horor, přesto jeho nezávislý původ nedával žádné vodítko, že by někdy mohl dostat šanci oslovit i někoho mimo poměrně úzkou škatulku fanoušků „divných“ her. Ale přesně to se přitom stane. O režii se postará režisér Jeremiah Kipp, a i když rozpočet nebude bůhvíjak štědrý, mohlo by jít minimálně o povedenou žánrovku.