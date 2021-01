Mod umožňuje hrát Cyberpunk 2077 z pohledu třetí osoby

Dění ve hře Cyberpunk 2077 sledujeme z pohledu vlastních očí. Řada hráčů by však uvítala hraní z pohledu třetí osoby. A právě pro ně je určen následující mod. Předpokladem je, že hrajete PC verzi. Potom si stáhněte a nainstalujte tuto modifikaci. Ale varujeme vás: prozatím je to víc příslib do budoucna než vyladěná záležitost, autor na modifikaci stále pracuje. Určitě si před vyzkoušením zazálohujte uložené pozice.