Mobilní Alien: Blackout je venku a není to free 2 play hra

Když se z očekávaného oznámení nového herního Vetřelce vyklubala mobilní hra, jen těžko jsme mohli skrýt své zklamání. Nyní je Alien: Blackout venku a světe div se, není to free 2 play hra, ale placená záležitost bez mikrotransakcí, což je dnes na mobilech méně častá varianta. Případní zájemci si budou muset připravit 129 korun a první ohlasy říkají, že je to klon Five Nights at Freddy’s.