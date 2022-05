Autoři úspěšného Genshin Impact představili novou hru

Čínské studio miHoYo díky svému úspěšnému RPG Genshin Impact vydělává obrovské částky, to však neznamená, že by snad rezignovalo na další vývoj a tak oznámili novinku. Zenless Zone Zero bude opět online RPG zaměřené především na mobilní platformu, chystá se však i PC verze. Aktuálně můžete zkusit štěstí a přihlásit se do bezplatné bety (odkaz).