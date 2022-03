Microsoft ukázal, které jeho hry poběží a nepoběží na Steam Decku

Microsoft sestavil seznam her od Xbox Game Studios na Steamu, které hladce poběží na Steam Decku (verified), které mohou mít problémy (playable) a které nejsou vůbec podporované. Poslední zmíněná kategorie se týká titulů, které využívají protipirátskou ochranu. Mezi nimi je například střílečka Gears 5, nicméně pokud vás zajímá pouze kampaň, na Steam Decku hru lze hrát. V seznamu například vůbec není Age of Empires 4, na produktové stránce ovšem svítí „částečná kompatibilita“ a hráči už to samozřejmě vyzkoušeli.

„Záleží na našich studiích, jak integraci Steam Decku pro své hry vměstnají do svého nabitého rozvrhu, a vzhledem k tomu, že na spoustě skvělých věcí se již pracuje, může to některým titulům trvat déle,“ píše Microsoft.

Verified

Deathloop

Psychonauts 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

The Evil Within

Fallout Shelter

Prey

Battletoads

Max: The Curse of Brotherhood

Playable:

Sea of Thieves

Fallout 4

Forza Horizon 5

Forza Horizon 4

Quantum Break

State of Decay: YOSE

Unsupported: