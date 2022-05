Metalová kapela Slipknot obohatí onlinovku Smite

Spolupráce metalových kapel a počítačových her není žádnou novinkou, své o tom ví například fanoušci World of Tanks, nyní se dočkali i hráči MOBA hry Smite. Tedy alespoň ti, kteří mají slabost pro maskované nu-metalisty Slipknot, které se do hry dostanou i v podobě hratelných postaviček. Akce začne již během května.