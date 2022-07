Bezplatné technologické demo Matrix Awakens, v němž si zahrál i Keanu Reeves, ukazuje, jak budou v horizontu pár let vypadat hry na konzolích Xbox Series X/S a PlayStation 5 (viz náš článek). Pokud jste si ho však ještě nevyzkoušeli, přidejte si ho do svých knihoven do 9. července, poté už to nebude možné, píše se na oficiálních stránkách.

