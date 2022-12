Potvrzeno, Marvel’s Spider-Man 2 vyjde na podzim 2023

Pavoučí muž v podání studia Insomniac Games se aktuálně zabydlel na PC – viz Marvel’s Spider-Man Remastered a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ale co pokračování? Pokud vlastníte konzoli PlayStation 5, dočkáte se na podzim 2023, potvrdilo studio na blogu PlayStationu. Hra zcela jistě vyjde později i na PC, s jak velkým zpožděním, to prozatím nevíme.