Dohrát kampaň v Marvel’s Midnight Suns zabere zhruba 50 hodin

Pokořit kampaň v tahové strategii Marvel’s Midnight Suns zabere zhruba 50 hodin, přičemž kdo se pustí i do volitelného obsahu, může se hrou strávit klidně 70 nebo 80 hodin. Ve streamu to prozradil producent hry Garth DeAngelis.

„Řekl bych, že 50 hodin. Řekl bych, že minimum je možná 45 nebo 40. Ale to opravdu jen v případě, že půjdete přímo za cílem. Ideální cesta, žádný nepovinný obsah, žádné dodatečné mise,“ prozradil.

Kdo se ovšem pustí do volitelného obsahu, stráví se hrou výrazně víc času. „Proběhlo mnoho testů a spousta lidí hraje až 70 80 hodin. A to i bez toho, aby se věnovali veškerému dodatečnému obsahu. Je to skutečně RPG, záleží na vás,“ dodává.

Marvel’s Midnight Suns vyjde 2. prosince na PC, Xbox Series X/S a PS5.