Marvel’s Guardians of the Galaxy ukazují vychytávky PC verze

Komiksová akce Marvel’s Guardians of the Galaxy vychází už tento měsíc a pokud máte v počítači silnou grafickou kartu, máte se na co těšit. V traileru níže se můžete podívat na všechny technologické vychytávky, které bude mít PC verze oproti těm konzolovým. Hra kromě PC vychází i na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a v cloudu i na Switch 26. října.