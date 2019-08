Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 potěší retro fandy

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 je připravovaná kolekce sportovních disciplín, v nichž se potkají postavičky Nintenda s postavičkami Segy. Měl jsem možnost v rámci post-E3 pár disciplín vyzkoušet, některé byly fajn, u několika ještě haprovalo ovládání, ale zatím celkem nic, co by hru odlišovalo od předchozích dílů. Sega má ovšem jedno eso v rukávu. Ve hře bude k dispozici deset disciplín pěkně ve 2D v retro grafice. A vypadá to parádně, ostatně koukněte na trailer níže.