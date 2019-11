Man of Medan dočasně nabízí friend pass

Pokud si chcete zahrát Man of Medan v kooperaci s kamarádem, bude vám k tomu nově stačit jen jedna kopie hry. Akce platí na všechny platformy, kde hra vyšla, ovšem jen do 6. ledna 2020. Ale nebojte, vzhledem ke krátkosti hry je to více než dostatečné množství času (viz naše recenze).