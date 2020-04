Machinarium vyjde ve čtvrtek na Xbox One

Výborná adventura Machinarium od českého studia Amanita Design se ve čtvrtek 16. dubna v ranních hodinách podívá také na Xbox One. „Jde o náš vůbec první release na Xboxu a zároveň byl Xbox poslední „hlavní“ platformou, kde Machinarium dosud chybělo. Tak to máme konečně kompletní,“ napsal nám Lukáš Kunce z Amanity. Dobovou, dnes už přes deset let starou recenzi, si přečtěte na Bonuswebu zde.

Machinarium